Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Ще один випадок На Київщині п’яний чоловік прийшов з "вибухівкою" у ЖЕК

Правоохоронці перевіряють інформацію – ймовірно, це черговий фейк. Втім, поліція змушена обійти територію з метою виявлення підозрілих предметів.

На місце також прибуди рятувальники, вибухотехники та швидка допомога.

Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, мости, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.

Зверніть увагу! 2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.