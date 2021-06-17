У Києві повідомили про мінування вокзалу й станції метро "Хрещатик": інформація не підтвердилась

У Києві 17 червня повідомили про замінування центрального залізничного вокзалу, а також станції метро "Хрещатик". Цю інформацію перевірили правоохоронці, вона не підтвердилась.

Небезпеки немає. Поїзди на залізничному вокзалі курсують за графіком.

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Станцію метро "Хрещатик" також закривали на вхід та вихід через ймовірне мінування. Втім, це виявилось черговою провокацією. Робота станції відновилась.

Поки правоохоронці перевіряли інформацію, з'явилось ще одне повідомлення про нібито мінування станції "Золоті Ворота" – її тимчасово закрили.

Там також, згодом, не знайшли підозрілих об'єктів. Водночас з'явилось нове повідомлення про мінування станції "Палац спорту". Правоохоронці перевіряють інформацію.

Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, мости, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.