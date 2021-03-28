У столиці перевіряють повідомлення про замінування авто. Як повідомляють у соцмережах, на одній з вулиць замінували Mercedes.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на улиці Єлизавети Чавдар, 13 стоїть авто Mercedes, яке замінували.

Між іншим До 8 років в'язниці: Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування

Як пишуть у телегрм-каналі "Київ оперативний", зараз на місці працюють вибухотехніки. Рух вулицею тимчасово обмежено.

24 канал наразі намагається дізнатися детальнішу інформацію про інцидент у правоохоронців.

Зазначимо: 25 березня Зеленський підписав закон щодо завідомо неправдивої інформації про мінування. Документ запровадив кримінальну відповідальність за такі вчинки: позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

Фейкові замінування: останні випадки