У Києві повідомили про замінування Mercedes

У столиці перевіряють повідомлення про замінування авто. Як повідомляють у соцмережах, на одній з вулиць замінували Mercedes.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на улиці Єлизавети Чавдар, 13 стоїть авто Mercedes, яке замінували.

Між іншим До 8 років в'язниці: Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування

Як пишуть у телегрм-каналі "Київ оперативний", зараз на місці працюють вибухотехніки. Рух вулицею тимчасово обмежено.

24 канал наразі намагається дізнатися детальнішу інформацію про інцидент у правоохоронців.

Документ запровадив кримінальну відповідальність за такі вчинки: позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

Фейкові замінування: останні випадки

25 березня у Львові затримали 32-річного чоловіка. Він повідомив поліцейським про замінування Головного залізничного вокзалу. Інформація не підтвердилася, а якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 6 років за ґратами.

22 березня електронним листом анонім повідомив про мінування будівлі Полтавської ОДА. Після ретельної перевірки, правоохоронці там не знайшли жодного вибухового пристрою.

Того ж дня інформацію про "мінування" отримали столичні правоохоронці. Начебто хтось підклав саморобну вибухівку біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Урядовий квартал повністю обстежили, оскільки конкретно заявник не вказав, яку саме будівлю "мінували". Вибухівки зрештою не знайшли.

Зазначимо: 25 березня Зеленський підписав закон щодо завідомо неправдивої інформації про мінування.