У Києві повідомили, що Верховна Рада замінована: шукають вибухівку
У Києві 28 квітня повідомили про мінування Верховної Ради. Втім, депутатів та інших людей не евакуюють.
Джерело:24 канал
У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі Управління державної охорони уточнили, що дійсно хтось повідомив про мінування.
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Що відомо про мінування Верховної Ради
- Варто підкреслити, що саме зараз йде засідання Верховної Ради – депутатів та інших людей не евакуйовували.
- На місці події працюють багато правоохоронців.
- Працівники поліції перекрили входи до будівлі з парламентарями.
- Наразі силовики шукають вибухівку на території поблизу Верховної Ради.
- Через це деяким запізнившись парламентарям та журналістам не дозволили потрапити в середину будівлі.
- Надзвичайників про мінування повідомив телефоном анонім о 10.40.
Ситуація поблизу Верховної Ради: відео
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