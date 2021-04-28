У Києві 28 квітня повідомили про мінування Верховної Ради. Втім, депутатів та інших людей не евакуюють.

У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі Управління державної охорони уточнили, що дійсно хтось повідомив про мінування. До теми Що відомо про мінування Верховної Ради Варто підкреслити, що саме зараз йде засідання Верховної Ради – депутатів та інших людей не евакуйовували.

На місці події працюють багато правоохоронців.

Працівники поліції перекрили входи до будівлі з парламентарями.

Наразі силовики шукають вибухівку на території поблизу Верховної Ради.

Через це деяким запізнившись парламентарям та журналістам не дозволили потрапити в середину будівлі.

Надзвичайників про мінування повідомив телефоном анонім о 10.40. Ситуація поблизу Верховної Ради: відео Зверніть увагу! Депутати продовжують роботу. На пленарному засіданні розглядають питання про запровадження ринку землі.