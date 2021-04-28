У Києві повідомили, що Верховна Рада замінована: шукають вибухівку

Джерело:24 канал
У Києві 28 квітня повідомили про мінування Верховної Ради. Втім, депутатів та інших людей не евакуюють.
У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі Управління державної охорони уточнили, що дійсно хтось повідомив про мінування.
До теми Евакуювали 2 тисячі людей: у Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum та King Cross Leopolis
Ситуація поблизу Верховної Ради: відеоЗверніть увагу! Депутати продовжують роботу. На пленарному засіданні розглядають питання про запровадження ринку землі.