Зі слів Білоцерковця, наразі у профільному комітеті Київради вирішують як розв’язати проблему так, щоб й перевізникам було вигідно й для киян ціна не була захмарною. Але проїзду понад 20 гривень не буде, запевнив депутат.

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По "20" не буде

Зараз комунальні перевізники працюють в мінус, повідомив депутат, а зі столичної скарбниці доводиться компенсувати мільярдні збитки.

Насамперед має бути просто і зручна формула для всіх. Якщо ціна за паливо, електроенергію росте то й збільшується проїзд… Ні 25 гривень, ні 20 не буде. Зараз іде дискусія, який може бути тариф,

– заявив Білоцерковець.

Також він додав, що наразі остаточного рішення немає.

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Комунальники хочуть підняти ціну утричі

Нагадаємо, минулого тижня працівники “Київпастрансу” та “Київського метрополітену” приходили мітингувати під будівлю КМДА, вимагаючи підвищити вартість проїзду. В метрополітену заявили, що собівартість однієї поїздки – 21 гривня 5 копійок. А от наземний транспорт взагалі має брати 25 гривень з пасажира.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці – 15 гривень.