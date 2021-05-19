Зі слів Білоцерковця, наразі у профільному комітеті Київради вирішують як розв’язати проблему так, щоб й перевізникам було вигідно й для киян ціна не була захмарною. Але проїзду понад 20 гривень не буде, запевнив депутат.
До теми У Києві хочуть підняти ціну на проїзд утричі: міськрада знає, як цього не допустити
По "20" не буде
Зараз комунальні перевізники працюють в мінус, повідомив депутат, а зі столичної скарбниці доводиться компенсувати мільярдні збитки.
Насамперед має бути просто і зручна формула для всіх. Якщо ціна за паливо, електроенергію росте то й збільшується проїзд… Ні 25 гривень, ні 20 не буде. Зараз іде дискусія, який може бути тариф,
– заявив Білоцерковець.
Також він додав, що наразі остаточного рішення немає.
У Києві пояснили, що буде з цінами на проїзд: відео
Комунальники хочуть підняти ціну утричі
Нагадаємо, минулого тижня працівники “Київпастрансу” та “Київського метрополітену” приходили мітингувати під будівлю КМДА, вимагаючи підвищити вартість проїзду. В метрополітену заявили, що собівартість однієї поїздки – 21 гривня 5 копійок. А от наземний транспорт взагалі має брати 25 гривень з пасажира.
У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці – 15 гривень.