Позашляховик пішов під землю: у Києві провалилась дорога – відео

У Солом'янському районі Києва під землю провалився одним колесом позашляховик Toyota. Згодом у мережі опублікували відео з місця події після приїзду правоохоронців.

Це трапилося на вулиці Авіаконструктора Антонова. У мережі повідомили про інцидент у другій половині дня 26 травня.

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Відео зняли з будинку, який розташований поряд із місцем, де провалився автомобіль. Там видно, на подію прийшли подивитися щонайменше 15 людей.

Всі вони стоять за межами кільця, яке виклали дорожніми конусами. Також на місці події видно автомобіль правоохоронців, яким перегородили дорогу.

Наразі, невідомо, чи ця яма була там до того, як у неї поцілив одним колесом автомобіль. Поліція поки ніяк не коментувала подію.

Схожі випадки нещодавно

На Подолі в Києві 18 травня після дощу провалився асфальт під автомобілем. Витягувати Mercedes довелося за допомогою спецтехніки.

Маршрутка втрапила в провалля на перехресті вулиці Буніна та Олександрівського проспекту. Це трапилося 19 травня. Про цей провал на дорозі повідомляли до цього в мережі, однак до аварії його навіть не обгороджували.

Вулиця, на якій провалився позашляховик / Карта google