У Дарницькому районі Києва 18 січня пожежники ДСНС потушили вогонь – горіла 3-х поверхова будівля. Рятувальникам довелося 3 години боротися з двома стихіями одночасно – сильний мороз заважав швидко загасити пожежу, вода просто замерзає.

У таких умовах бойовий одяг пожежників стає дерев’яним, а спорядження крижаним. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Наразі невідомо, що стало причиною пожежі у цьому будинку за адресою – вулиця Центральна, 11. Постраждалих й жертв, на щастя, немає.

На місці працювали 11 пожежних машин та 37 рятувальників.

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Вогонь охопив усю будівлю. Як з'ясувалось у цьому приміщенні працювала баня. Пожежу тушили 3 години.