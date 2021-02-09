У Києві пожежники не встигли потушити вогонь у садочку, але нагодували дітей: фото

У Києві 9 лютого в дитячому садочку на вулиці Василя Кучера, 8а сталась пожежа – загорівся холодильник. Але поки рятувальники їхали на виклик, працівники закладу вже й потушили вогонь.

Втім, без роботи бійці ДСНС не залишились. Оскільки в садочку через загоряння скупчилось багато диму, рятувальникам довелося евакуювати 124 дитини з приміщення.

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Але на дворі лютий мороз, тож дітей заховали в автобуси, аби вони не змерзли. Повертатися у садочок було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно.

Тож, малюки залишились якийсь час в автобусах, а рятувальники ДСНС принесли їм гарячої їжі, яку приготували у садочку.

Згодом дітей відвезли у сусідній заклад. На щастя, всі живі й здорові.

У Києві у дитячому садочку виникла пожежа: дивіться відео

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.