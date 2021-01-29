У Києві на вулиці Петра Запорожця сталась пожежа – у квартирі, як вважали рятувальники, нікого не було. На місці вони знайшли наляканого кота, який встиг надихатись димом.

Джерело: телеграм-канал Kievmap

Пожежа виникла коли господарів вусатого не було вдома. Про те, що в квартирі палає полум'я та чутно запах диму, рятувальників телефоном сповістили сусіди.

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На місці події вогнеборці вибили двері та почали боротьбу з вогнем. Люди почули, що десь є кіт, який подавав сигнал SOS. Тварина встигла надихатися диму й почувалася зле.

Один із рятувальників виніс чотирилапого у безпечне місце. Коту дали води й залишили сусідам.