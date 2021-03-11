У Києві на Позняках дівчина на дорозі знайшла сову

У Києві в районі Позняки 10 березня дівчина підібрала сову, яка сиділа на дорозі. Птаху була потрібна допомога. Через фейсбук дівчина знайшла місце для цього чудового створіння.

Спочатку Наталя Кадермас забрала сову додому й зробила пару фотографій аби написати пост. Люди порадили дівчині віддати сову у притулок або звернутися до спеціальних міських служб.

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Наталя написала у спільноті "Позняки-Осокорки-Харківський".

Знайшла на дорозі підбиту сову, в себе залишити немає можливості та і птаху потрібен фахівець. Звичайні клініки дикими птахами, на жаль, не займаються,

– написала киянка.

Мешканці району розповіли у коментарях, що в столиці є притулок, який приймає диких птахів, він називається "Лунная Долина". Саме у цей заклад й вирішила передати сову Наталя.

Ось ця красуня сидить на дитячому ліжечку / Фото Наталії Кадермас

Втім, у Києві ще є спеціальна рятувальна команда, яка займається усіма тваринами та птахами – Kyiv Animal Rescue Group. Тож, якщо ви побачили, що хтось з чотириногих або пернатих потрапив у біду, можна звертатися до них.