На місці події працювали медики швидкої, рятувальники та поліцейські. Бійці ДСНС діставали водія та пасажира Volkswagen з понівеченої автівки.

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Хоча аварія сталася досить серйозна, чоловіки не отримали важких травм. Одного з потерпілих відвезли до лікарні. Іншому – надали допомогу на місці.

Розніс кілька метрів паркану



Чоловіки дивом не отримали серйозних травм / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, Volkswagen під час руху в напрямку Борисполя підрізала вантажівка. Аби не потрапити у ДТП, водій смикнув кермо вправо.

Внаслідок цього автівка влетіла у загороджувальний паркан та протаранила його. Після цього машина вилетіла на сусідню смугу, яка веде до надземної розв'язки, та перекинулася.

Вантажівка, як стверджують очевидці, поїхала з місця інциденту.



Через аварію рух в напрямку розв'язки Бажана – Григоренка фактично заблокований / Фото dtp.kiev.ua

За фактом вчинення ДТП правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Якщо медики визнають, що потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження, винуватцю аварії загрожує лише штраф.

Чи справді ДТП спричинили дії водія фури, з'ясовуватимуть поліцейські.

Дивіться відео з місця аварії на Позняках у Києві: