У Києві на Позняках швидка не могла заїхати у двір: заважали автівки

У Києві, на вулиці Анни Ахматової, 13, сталась, на жаль, вже типова ситуація для столиці. Хтось кинув автівки на проїзді й швидка не могла певний час потрапити у двір.

Іноді, аби врятувати життя не вистачає й хвилини. Людей обурюють подібні власники машин. Для таких водіїв навіть вже придумали визначення – "автохами".

І таке буває У Києві поліція затримала чоловіка, якого розшукували за вбивство в 1998 році

"Пофіг на всіх"

Відео оприлюднили у спільноті "Київ Оперативний". На ньому видно, як машина швидкої зупинилася перед двома автомобілями, які їхні власники припаркували у найвужчому для проїзду місці.

Приїхали, кинули авто як-небудь і побігли по домівкам. Пофіг на всіх і на все,

— йдеться в публікації.

Реакція киян

У коментарях дописувачі також відзначають, що місць для паркування у багатьох районах міста не вистачає. Інші заперечують — мовляв, нестача паркомісць не є приводом для того, щоб ставити під загрозу людські життя.