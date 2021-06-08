Хлопчина зізнався у тому, що робив. Скільки дітей постраждали від нього – невідомо.

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Розповідь юного педофіла

Педофіла спіймали місцеві мешканці на "гарячому" коли той у кущах під будинком розбещував чергову дитину. Хлопець розповів, що витворяв зі своїми жертвами. Зі слів підлітка, він змушував дітей займатися оральним та анальним сексом.

Стоячи на колінах, неповнолітній визнав свою провину.

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Як покарають хлопця

Наразі невідомо чи буде поліція відкривати кримінальне провадження за цими фактами. За українським законодавством стаття "розбещення неповнолітніх" не застосовується до самих неповнолітніх осіб. Втім, є ще стаття "зґвалтування", але вона передбачає, що жертва не дає згоду на секс.