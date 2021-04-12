Черговий випадок нападу на клієнта таксі з боку водія стався вночі 11 квітня у Києві. Поліцейські швидко затримали підозрюваних у скоєнні злочину.

Про подію патрульні дізналися від самого потерпілого. Чоловік викликав правоохоронців та розповів їм про пограбування з чітким описом учасників злочину та машини таксиста.

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Знайти порушників було зовсім не складно.

Що відомо про пограбування чоловіка таксистом

Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової на Позняках. Водій однієї зі служб таксі привіз клієнта додому, однак не знайшов чим дати йому решту.

Таксист вийшов з машини нібито розміняти гроші, але повернувся разом із ще 4 чоловіками. Зловмисники забрали у потерпілого всі гроші та поїхали.

На що розраховував таксист, оскільки клієнт знав номер його машини, невідомо. Патрульні помітили Chevrolet порушника на Дарницькій площі.

В автівці перебували 5 людей, який впізнав нападників.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, та передали зловмисників колегам. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальну справу. Що саме інкримінують чоловікам, наразі невідомо.

Пограбування таксистами та напади їх на клієнтів в Україні трапляються досить часто. Однак здебільшого зловмисники самі нападають на таксистів. У 2020 році сталося кілька вбивств працівників служб таксі – через пограбування та намагання заволодіти їх машинами.