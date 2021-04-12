У Києві на Позняках спіймали таксиста, який із друзями пограбував пасажира: фото
Черговий випадок нападу на клієнта таксі з боку водія стався вночі 11 квітня у Києві. Поліцейські швидко затримали підозрюваних у скоєнні злочину.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Про подію патрульні дізналися від самого потерпілого. Чоловік викликав правоохоронців та розповів їм про пограбування з чітким описом учасників злочину та машини таксиста.
Дивіться також Скоїв ДТП та тікав: у Вишгороді спіймали нетверезого водія з документами помічника депутата
Що відомо про пограбування чоловіка таксистом
- Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової на Позняках. Водій однієї зі служб таксі привіз клієнта додому, однак не знайшов чим дати йому решту.
- Таксист вийшов з машини нібито розміняти гроші, але повернувся разом із ще 4 чоловіками. Зловмисники забрали у потерпілого всі гроші та поїхали.
- На що розраховував таксист, оскільки клієнт знав номер його машини, невідомо. Патрульні помітили Chevrolet порушника на Дарницькій площі.
- В автівці перебували 5 людей, який впізнав нападників.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, та передали зловмисників колегам. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальну справу. Що саме інкримінують чоловікам, наразі невідомо.
Пограбування таксистами та напади їх на клієнтів в Україні трапляються досить часто. Однак здебільшого зловмисники самі нападають на таксистів. У 2020 році сталося кілька вбивств працівників служб таксі – через пограбування та намагання заволодіти їх машинами.
Поділитися новиною