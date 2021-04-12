У Києві на Позняках спіймали таксиста, який із друзями пограбував пасажира: фото

Джерело:Патрульна поліція Києва
Черговий випадок нападу на клієнта таксі з боку водія стався вночі 11 квітня у Києві. Поліцейські швидко затримали підозрюваних у скоєнні злочину.
Про подію патрульні дізналися від самого потерпілого. Чоловік викликав правоохоронців та розповів їм про пограбування з чітким описом учасників злочину та машини таксиста.
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Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, та передали зловмисників колегам. За фактом злочину слідчі відкрили кримінальну справу. Що саме інкримінують чоловікам, наразі невідомо.
Пограбування таксистами та напади їх на клієнтів в Україні трапляються досить часто. Однак здебільшого зловмисники самі нападають на таксистів. У 2020 році сталося кілька вбивств працівників служб таксі – через пограбування та намагання заволодіти їх машинами.