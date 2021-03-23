Недешевий Renault Megane останнього рестайлінгу згорів у Києві на вулиці Олійника вночі 23 березня. За неперевіреними даними, машина належить компанії Bolt.

Про пожежу в автівці служби таксі рятувальники дізналися близько 1:07. Через 21 хвилину після цього загоряння ліквідували.

Дивіться також Упав із даху: в Одесі загинув рятувальник під час гасіння пожежі

Завдяки швидкому прибуттю вогнеборців пожежа не перекинулася на сусідні машини.

Що відомо про загоряння Renault служби таксі у Києві



Відновити Renault Megane, скоріш за все, не вдасться / Фото "Києва оперативного"

Автівка загорілася у дворі будинку на вулиці Олійника, 15 у Дарницькому районі Києва.

Вогнеборці, що приїхали на місце, одразу ж почали гасіння, однак ліквідувати пожежу миттєво було досить складно.

О 1:24 вогонь локалізували, а ще за 4 хвилини – повністю загасили.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак передня частина автівки фактично повністю вигоріла. Відновленню машина, скоріш за все, не підлягає.

Правоохоронці, які працювали на місці події, відкрили кримінальну справу. Експерти з'ясовуватимуть причину виникнення пожежі.



Пожежу загасили через 21 хвилину після її початку / Фото "Києва оперативного"