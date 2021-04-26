У Києві на проспекті Гагаріна сталась трагедія – у результаті ДТП загинула жінка, а її донька перебуває у реанімації. За інформацією свідків, водій з місця аварії втік.

У спільноті dtp.kiev.ua зазначається, що автомобіль Nissan Teana належав загиблій жінці. Він був зареєстрований у Сумській області.

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Обставини ДТП

Наразі деталі аварії невідомі. Втім, очевидці події підкреслюють, що машина на великій швидкості просто вилетіла з дороги на газон та кілька разів перекинулась. Жінки не були пристебнуті ременями безпеки.

В соцмережах пишуть, що автівку за кілька хвилин до трагедії помітили на дорозі й передали орієнтування у поліцію.

За 3 хвилин до трагедії водій швидкої перекинув орієнтування на цю машину, водій якої лихачив на дорозі,

– йдеться у повідомленні на dtp.kiev.ua.

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На місце викликали криміналістів і кінологів.