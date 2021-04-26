Мати померла на місці, донька в реанімації: у Києві сталась жахлива ДТП

Джерело:24 канал
У Києві на проспекті Гагаріна сталась трагедія – у результаті ДТП загинула жінка, а її донька перебуває у реанімації. За інформацією свідків, водій з місця аварії втік.
У спільноті dtp.kiev.ua зазначається, що автомобіль Nissan Teana належав загиблій жінці. Він був зареєстрований у Сумській області.
Аналогічна ситуація У Києві п'яний водій на величезній швидкості вилетів з дороги на огорожу
Наразі деталі аварії невідомі. Втім, очевидці події підкреслюють, що машина на великій швидкості просто вилетіла з дороги на газон та кілька разів перекинулась. Жінки не були пристебнуті ременями безпеки.
В соцмережах пишуть, що автівку за кілька хвилин до трагедії помітили на дорозі й передали орієнтування у поліцію.
За 3 хвилин до трагедії водій швидкої перекинув орієнтування на цю машину, водій якої лихачив на дорозі,
– йдеться у повідомленні на dtp.kiev.ua.
У Києві сталась жахлива ДТП: дивіться відео
На місце викликали криміналістів і кінологів.