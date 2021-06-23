У Києві пранкер отримав кулаком у голову, бо поцілував незнайомку: що каже поліція

У Києві пранкер вирішив "розіграти" незнайому дівчину й поцілував її у прямому ефірі. Через кілька секунд він отримав удар по голові від очевидця інциденту.

Трапилося це на пішохідно-велосипедному мості через Володимирський узвіз. Інцидент наразі активно обговорюють у соцмережах.

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На оприлюдненому відео видно стрімера, який підходить до дівчини, яка готується стати на самокат і поїхати. Вона відвернулася, аби глянути у смартфон. Саме тоді хлопець поцілував її у щоку. Такий "сюрприз" від незнайомця їй, очевидно не сподобався.

Дівчина обурилася у відповідь на його дії та відскочила вбік. Саме тоді один із перехожих вдарив блогера кулаком по голові. Знайомий він з дівчиною чи ні – невідомо. "Спочатку ми думали, що вона одна", – пояснили пранкери у телеграмі.

Пранкер отримав по голові через свою витівку: дивіться відео

Що кажуть у поліції Києва

Київські правоохоронці пояснили, що ніхто не звертався до них через бійку на "мості Кличка". Водночас поліцію на місце інциденту також ніхто не викликав. У Печерському управлінні поліції припустили, що конфлікт вирішили мирно. Натомість відео поширили у соцмережах заради хайпу та популярності.

У патрульній поліції Києва також не отримували звернень щодо цього інциденту. Там сумніваються, що хтось з учасників бійки викликав правоохоронців.