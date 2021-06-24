Викрав апаратури на чверть мільйона: у Києві затримали працівника одного з телеканалів – фото

Поліцейські столиці викрили працівника одного з телеканалів. Той викрадав недешеву апаратуру. Затримали чоловіка на гарячому – після чергової крадіжки.

Як зазначили слідчі, про злочин вони дізналися від одного з представників телекомпанії. Заявник пояснив, що у приміщенні регулярно зникає майно, яке належить підприємству.

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На місце події виїжджали слідчі, які переглянули камери відеоспостереження та опитали співробітників каналу.

Затримали із наркотиками



У машині чоловіка знайшли викрадені речі / Фото поліції Києва

Правоохоронці встановили, що до крадіжок може бути причетний комірник телеканалу. Його затримали фактично на гарячому.

У машині зловмисника та його квартирі поліцейські знайшли обладнання каналу для проведення телезйомок, а також деталі до нього. Сума збитків, які чоловік наніс організації, перевищує 200 тисяч гривень.

Крім того, у рюкзаку чоловіка знайшли пакетики з наркотиками.



У рюкзаку киянина знайшли наркотичні речовини / Фото поліції Києва

30-річному киянину, який раніше не мав проблем із законом, інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Незабаром затриманому оголосять підозру. Прокурори вимагатимуть для фігуранта провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.