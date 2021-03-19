За російські гроші: у Києві працювала величезна ботоферма на 5 тисяч акаунтів

Джерело:СБУ
Російські окупанти створили та підтримували діяльність ботоферми, на меті у якої було розповсюдження фейкової інформації про Україну. Для цього було створено понад 5 тисяч акаунтів у соцмережах.
Працювала ботоферма в орендованій квартирі у Солом'янському районі Києва. Саме там зловмисники, які отримували гроші від агресорів, розмістили обладнання.
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Зловмисники розмістили обладнання в орендованій квартирі / Фото пресслужби СБУ
Як зазначили у спецслужбі, мешканці Києва діяли в інтересах росіян для підтримки гібридної війни проти України.
Замовники хотіли, щоб за допомогою цієї ботоферми в українському суспільстві погіршувалися настрої, а відношення людей до влади було більш негативним.
Під час обшуків у приміщенні кіберфахівці СБУ вилучили:
За фактом вчиненого злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж. Чи затримали правоохоронці когось з організаторів ботоферми, невідомо.
Слідчі зазначають, що намагаються встановити особи всіх людей, причетних до незаконної діяльності.
Спеціальне обладнання вилучили під час обшуку / Фото пресслужби СБУ