За російські гроші: у Києві працювала величезна ботоферма на 5 тисяч акаунтів

Російські окупанти створили та підтримували діяльність ботоферми, на меті у якої було розповсюдження фейкової інформації про Україну. Для цього було створено понад 5 тисяч акаунтів у соцмережах.

Працювала ботоферма в орендованій квартирі у Солом'янському районі Києва. Саме там зловмисники, які отримували гроші від агресорів, розмістили обладнання.

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За даними СБУ, для створення та просування фейкових акаунтів у соцмережах використовували спеціалізоване програмне забезпечення.

Дискредитація влади та погіршення настроїв



Зловмисники розмістили обладнання в орендованій квартирі / Фото пресслужби СБУ

Як зазначили у спецслужбі, мешканці Києва діяли в інтересах росіян для підтримки гібридної війни проти України.

Замовники хотіли, щоб за допомогою цієї ботоферми в українському суспільстві погіршувалися настрої, а відношення людей до влади було більш негативним.

Під час обшуків у приміщенні кіберфахівці СБУ вилучили:

комп'ютери зі спеціалізованими програмами;

телекомунікаційне обладнання;

понад 3 тисячі сім-карток українських мобільних операторів.

За фактом вчиненого злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж. Чи затримали правоохоронці когось з організаторів ботоферми, невідомо.

Слідчі зазначають, що намагаються встановити особи всіх людей, причетних до незаконної діяльності.



Спеціальне обладнання вилучили під час обшуку / Фото пресслужби СБУ