У Києві презентують нову унікальну страву Kyiv Pie: вона складе конкуренцію перепічці

У Києві створили нову унікальну страву Kyiv Pie. Над нею працювали найкращі кухарі. Творці сподіваються, що такий пиріг об’єднає українські традиції та сучасні тренди та допоможе столиці у розвитку гастротуризму.

Яким буде новий київський пиріг поки таємниця. Презентація Kyiv Pie запланована на 12 березня о 13:00 у закладі "Наживо", що на Дніпровській набережній.

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Саме там розкажуть про нову страву.

Що відомо про Kyiv Pie

вона буде типовою київською стравою і поєднуватиме традиції та сучасні тренди

страва буде ресторанною, зручною у доставці, та стрітфудом

вона враховує смаки та вподобання веганів та вегетаріанців

Кращі кухарі знайшли таке поєднання і презентують його киянам.

У заході візьмуть участь представники влади. В КМДА сподіваються, що Kyiv Pie допоможе столиці стати привабливішою для гастротуристів.

Можливо нове кулінарне творіння поповнить список найвідоміших страв Києва – це звісно "котлета по-київськи" (відома у світі як Chicken Kyiv), "київський торт" та звісно "київська перепічка".