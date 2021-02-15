Жахливий смертельний інцидент за участю квартирного злодія стався на Дарницькому бульварі 14 лютого. Невідомий чоловік хотів залізти до однієї з квартир у багатоповерхівці, але впав з висоти.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники КАРС. Кривавий інцидент зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Дивіться також У Києві самоскид завис у повітрі після зіткнення зі шляхопроводом За попередніми даними, вночі чоловік намагався залізти до квартири, але щось пішло не так. Без шансів на виживання Зловмисник розбив вікно та зірвався з висоти.

Від падіння на ґанок під'їзду чоловік отримав не сумісні з життям травми.

Медики, які працювали на місці події, лише констатували смерть чоловіка. Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Слідчим доведеться дізнатися, чи брав загиблий участь у пограбуваннях інших квартир.

Чоловік зірвався з висоти / Фото dtp.kiev.ua