Зірвався з висоти: у Києві при спробі пограбування загинув чоловік – фото
У Києві квартирній злодій зірвався з висоти / Журнал Житомира
Жахливий смертельний інцидент за участю квартирного злодія стався на Дарницькому бульварі 14 лютого. Невідомий чоловік хотів залізти до однієї з квартир у багатоповерхівці, але впав з висоти.
Джерело:dtp.kiev.ua
На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники КАРС. Кривавий інцидент зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Дивіться також У Києві самоскид завис у повітрі після зіткнення зі шляхопроводом
За попередніми даними, вночі чоловік намагався залізти до квартири, але щось пішло не так.
Без шансів на виживання
- Зловмисник розбив вікно та зірвався з висоти.
- Від падіння на ґанок під'їзду чоловік отримав не сумісні з життям травми.
- Медики, які працювали на місці події, лише констатували смерть чоловіка.
Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Слідчим доведеться дізнатися, чи брав загиблий участь у пограбуваннях інших квартир.
Чоловік зірвався з висоти / Фото dtp.kiev.ua
Поділитися новиною