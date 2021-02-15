Зірвався з висоти: у Києві при спробі пограбування загинув чоловік – фото

15 лютого 2021 , 10:20
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Жахливий смертельний інцидент за участю квартирного злодія стався на Дарницькому бульварі 14 лютого. Невідомий чоловік хотів залізти до однієї з квартир у багатоповерхівці, але впав з висоти.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники КАРС. Кривавий інцидент зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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За попередніми даними, вночі чоловік намагався залізти до квартири, але щось пішло не так.

Без шансів на виживання

  • Зловмисник розбив вікно та зірвався з висоти.
  • Від падіння на ґанок під'їзду чоловік отримав не сумісні з життям травми.
  • Медики, які працювали на місці події, лише констатували смерть чоловіка.

Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Слідчим доведеться дізнатися, чи брав загиблий участь у пограбуваннях інших квартир.


Чоловік зірвався з висоти / Фото dtp.kiev.ua