Зірвався з висоти: у Києві при спробі пограбування загинув чоловік – фото

Джерело:dtp.kiev.ua
Жахливий смертельний інцидент за участю квартирного злодія стався на Дарницькому бульварі 14 лютого. Невідомий чоловік хотів залізти до однієї з квартир у багатоповерхівці, але впав з висоти.
На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники КАРС. Кривавий інцидент зареєстрували в єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Дивіться також У Києві самоскид завис у повітрі після зіткнення зі шляхопроводом
Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Слідчим доведеться дізнатися, чи брав загиблий участь у пограбуваннях інших квартир.
Чоловік зірвався з висоти / Фото dtp.kiev.ua