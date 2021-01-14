У Києві було викрите детективне агентство, яке займалось тим, що збувало дані з закритих баз правоохоронних органів. У цьому брали участь працівник поліції, податківець та інші особи.

Зловмисники назвались навіть міжнародним детективним агентством. Проте його ім’я в прокуратурі не повідомили.

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Доступ до закритих баз надавали поліціянт та податківець

За даними слідства, роботу так званого агентства організував колишній співробітник Нацполіції України. Також до складу агентства входили працівник поліції, керівник структурного підрозділу Державної податкової служби України, співробітник державної кредитно-фінансової установи, співробітники страхового бюро та інші особи.

Листування "детективів" / Фото Офісу прокурору

Телефони зловмисників були вилучені / Фото Офісу прокурору

Вказане агентство спеціалізувалося на незаконному збуті інформації з баз даних "Безпечна столиця" КМДА про пересування транспортних засобів, даних банківських установ, Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби, органів юстиції.

Замовники з РФ та Криму

Інформацію надсилали через анонімний телеграм-канал, у тому числі на замовлення російської сторони та в інтересах осіб, що проживають на території анексованого Криму.

Окремо на замовлення клієнтів представники агентства надавали послуги з незаконного візуального спостереження та забезпечували злам електронних поштових скриньок та месенджерів. Вартість "послуг" становила від 100 до 2 тисяч доларів США в залежності від складності завдання та обсягів інформації.