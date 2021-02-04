У Києві продавець шаурми покусав оператора й напав на журналістку: не хотів аби знімали

У Києві на знімальну групу телеканалу "Київ" напав продавець шаурми. Це сталось біля станції "Політехнічний інститут". Іноземець, який ледве говорив російською, покусав оператора та штовхав журналістку.

Джерело: телеканал "Київ"

Чоловіку не сподобалось, що журналісти завітали до його МАФу, де продають шаурму, аби зняти сюжет про дотримання санітарних норм. В середині вони зустріли дуже злого продавця.

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Він кричав "не треба нас знімати" й вимагав дати йому на це дозвіл.

Іноземець виштовхнув журналістку із закладу, а оператора укусив.

Зрештою чоловік закрив вітрину і обурено пішов всередину закладу. Знімальна група викликала на місце події поліцію.

У Києві продавець шаурми покусав оператора й напав на журналістку: дивіться відео