Киян попереджають про небезпеку: на місто рухаються гроза та градом

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій вважають, що у найближчу годину у Києві може піти сильний дощ та град. Через такі прогнози рятувальники оголосили в столиці перший рівень небезпеки.

Як зазначили у ДСНС, про можливе погіршення погодних умов попередили синоптики УкрГідрометцентру. Згідно з прогнозом експертів, киян очікують досить потужні опади.

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Синоптики обіцяють, що грози та град йтимуть до кінця дня.

Неочікувані зміни

Прогнози працівників УкрГідрометцентру ніяк не збігаються з тим, що жителі Києва бачать з вікон квартир та офісів.

Наразі у столиці тепла та суха сонячна погода.

Вдень температура повітря має прогрітися до позначки +17 °C. Ввечері позначки термометрів впадуть до +12 °C. А от ніч буде теплою та вологою. Дощі мають йти до самого ранку.

Яка погода в Україні

Загалом вдень синоптики прогнозують в Україні теплу та суху погоду. Стовпчики термометрів коливатимуться у проміжках +7...+17 градусів. Однак ввечері можуть початися опади.