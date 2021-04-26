Майже без опадів: у Києві прогнозують заморозки

Джерело:КМДА
Вночі 27 та 28 квітня у Києві стрімко похолодає. Стовпчики термометрів опустяться нижче відмітки 0 градусів.
Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, найближчі ночі у Києві стануть дуже холодними як для квітня. Через погіршення погодних умов у столиці оголосили помаранчевий ІІ рівень небезпечності.
Дивіться також В Україну нарешті йде потепління: обіцяють до +20 градусів
На Київщині також будуть заморозки, однак снігом область вже не записатиме. 27 та 28 квітня пориви вітру досягатимуть швидкості 8 кілометрів на годину. Температура повітря, на яку очікують синоптики, – +9...-1 27 квітня та +13...+3 28.