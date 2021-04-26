Майже без опадів: у Києві прогнозують заморозки

Вночі 27 та 28 квітня у Києві стрімко похолодає. Стовпчики термометрів опустяться нижче відмітки 0 градусів.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, найближчі ночі у Києві стануть дуже холодними як для квітня. Через погіршення погодних умов у столиці оголосили помаранчевий ІІ рівень небезпечності.

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Не дуже гарною буде погода й вдень 27 та 28 квітня.

Без істотних опадів

Синоптики зазначають, що у нічний час доби стовпчики термометрів показуватимуть 0...-3 градусів.

Вдень 27 квітня температура повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Опадів експерти не прогнозують, однак буде достатньо вітряно.

Через заморозки водіям, які вже їздять автівками з літньою резиною, треба бути вкрай обережними. Особливо у нічний час доби.

На Київщині також будуть заморозки, однак снігом область вже не записатиме. 27 та 28 квітня пориви вітру досягатимуть швидкості 8 кілометрів на годину. Температура повітря, на яку очікують синоптики, – +9...-1 27 квітня та +13...+3 28.