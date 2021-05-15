У житловому будинку у Києві прогримів вибух: що сталося– відео

У житловому будинку в Києві на вулиці Вернадського пролунав вибух. На виклик виїхали рятувальники. За попередньою інформацією, там стався хлопок газу.

Інцидент трапився вдень 15 травня. У ДСНС Києва розповіли 24 каналу, що внаслідок інцидент ніхто не постраждав.

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До рятувальників надійшов виклик саме щодо вибуху газу. Проте на місці вони з'ясували, що скоріш за все, це був хлопок.

Внаслідок цього відбулося загоряння сміття на площі 1 квадратний метр, вибило кілька шибок. Водночас конструктивні елементи будинку не постраждали.

Станом на 19:00 пожежа ліквідована.

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