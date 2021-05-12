Останнє з них – КП "Київміськсвітло". Службових осіб цього підприємства підозрюють в ухилення від сплати податків на 12 мільйонів гривень.

До теми У Києві обшукують й "Київавтодор": прокуратура підозрює ухилення від сплати податків

Обшуки в "Київміськсвітло"

Слідством встановлено, що приватні підприємства, перебуваючи у змові зі службовими особами КП "Київміськсвітло", проводили фінансово-господарські операції з комерційними структурами з ознаками фіктивності, нібито залучених до робіт з заміни вуличного освітлення у столиці.

Метою операцій було завищення вартості робіт і подальше отримання готівкових коштів.

Під час обшуків буде вилучено первинні фінансово-господарські документи, готівкові кошти, банківські картки, комп'ютерна техніка та печатки підприємств, залучених до незаконної схеми.

Обшуки у Києві

Це вже 5 комунальне підприємство столиці, яке за останні два дні відвідали представники прокуратури.