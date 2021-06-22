Про це повідомили зранку 22 червня. Також оприлюднили відео з місця, на якому видно великий стовп води.
До теми У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі
Лилось прямісінько на дорогу
- Відео цього "гейзера" зняли з автомобіля.
- Ймовірно, автор просто проїжджав повз.
- Стовп води виривався з-за бетонної огорожі.
- Він потрапляв на тротуар і частину проїжджої частини.
- Яка причина прориву труби – невідомо.
- Рух у цьому місці внаслідок прориву не був ускладненим.
"Гейзер" на вулиці Електриків у Києві: відео спільноти "Київ оперативний"
Вулиця Електриків, де трапився прорив / Карта Google