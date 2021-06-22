Про це повідомили зранку 22 червня. Також оприлюднили відео з місця, на якому видно великий стовп води.

До теми У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі

Лилось прямісінько на дорогу

Відео цього "гейзера" зняли з автомобіля.

Ймовірно, автор просто проїжджав повз.

Стовп води виривався з-за бетонної огорожі.

Він потрапляв на тротуар і частину проїжджої частини.

Яка причина прориву труби – невідомо.

Рух у цьому місці внаслідок прориву не був ускладненим.

"Гейзер" на вулиці Електриків у Києві: відео спільноти "Київ оперативний"

Зверніть увагу! У Києві на Деміївській площі 20 травня біля бібліотеки Вернадського відбувся порив труби. Там утворився величезний фонтан, який залив припарковані автівки.

Вулиця Електриків, де трапився прорив / Карта Google