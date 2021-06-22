У Києві утворився гейзер: прорвало трубу посеред дороги – відео

22 червня 2021 , 11:19
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Джерело:

24 канал

На вулиці Електриків у Києві прорвало трубу. Як наслідок, вода лилась на дорогу рясним кількаметровим фонтаном.

Про це повідомили зранку 22 червня. Також оприлюднили відео з місця, на якому видно великий стовп води.

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Лилось прямісінько на дорогу

  • Відео цього гейзера зняли з автомобіля.
  • Ймовірно, автор просто проїжджав повз.
  • Стовп води виривався з-за бетонної огорожі.
  • Він попадав на тротуар і частину проїжджої частини.
  • Яка причина прориву труби – невідомо.
  • Рух у цьому місці внаслідок прориву не був ускладнений.

Гейзер на вулиці Електриків у Києві: відео спільноти "Київ оперативний"

Інший прорив у місті 

"Київавтодор" повідомив, що теж у цей день трапилася аварія на вулиці Лютеранській. Там прорвало підземні комунікації та підмило дорогу.

В асфальті утворилось провалля діаметром кілька метрів. На місце виїхали фахівці, які перекрили дорогу.  


Провал дороги на Лютеранській у Києві / Фото "Київавтодору" 

Зверніть увагу! У Києві на Деміївській площі 20 травня біля бібліотеки Вернадського відбувся порив труби. Там утворився величезний фонтан, який залив припарковані автівки.

Вулиця Електриків, де трапився прорив / Карта google

Автор: Олександр Марчак