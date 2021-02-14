На лівому березі Києва прорвало водопровід: де обмежений рух – фото, відео

14 лютого 2021 , 11:02
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Джерело:

КМДА

У Києві, на лівому березі 14 лютого стався прорив водопроводу. Рух автомобілів і трамваїв обмежили на вулицях Гната Хоткевича та Попудренка.

Аварія трапилася на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" на вулиці Попудренка, 52.

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Що відомо про прорив водопроводу в Києві

У результаті інциденту вулиці Попудренка та Хоткевича підтопило.

На місці працює техніка і бригади шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району, які прибирають лід,
– йдеться в повідомленні.

Наразі обмежений рух автомобілів та трамваїв вулицями Гната Хоткевича та Попудренка.

Зверніть увагу! 11 лютого в Києві, на вулиці Петропавлівській, 12 провалився асфальт на дорозі. Причиною інциденту стала аварія на самопливному колекторі.


У Києві стався прорив водопроводу / Фото "Київавтодору"

У столиці прорвало водопровід: дивіться відео

Інцидент трапився на вулиці Попудренка: дивіться карту