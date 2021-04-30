У Києві на проспекті Правди провалився асфальт: фото

У Києві посеред дороги, де завжди дуже насичений трафік, утворилось провалля. Яма доволі велика, яка могла б спричинити серйозну аварію. Це сталось 29 квітня.

Втім, комунальники встигли огородити її відповідним знаком. На щастя, ніхто не потрапив у цю пастку.

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Поліція викликала комунальників

Про проблему на проспекті Правди, 47 у Подільському районі столиці повідомили патрульні поліцейські. Вони й викликали на місце відповідні служби.

Яма утворилась через аварію на мережах

Як з’ясувалось, провалля утворилося через аварію на інженерних мережах. У зв’язку з цим на тій ділянці дороги частково обмежили рух. Про це інформує комунальна корпорація "Київавтодор".

Аварійну ділянку огородили / Фото "Київавтодору"

На місце працювала бригада балансоутримувача мереж.