Який нах*й Московський: у Києві протестують біля ОАСК через проспект Бандери
У Києві активісти 12 лютого протестують через скасування Окружним адмінсудом перейменування проспекту Бандери й повернення йому колишньої назви – "Московський". Крім того, учасники акції вимагають взагалі ліквідувати цей суд.
Джерело:24 канал
Протестувальники принесли до стін суду плакат з написом – "Який нах*й Московський?" та "дошку пошани" суддів, які працюють в ОАСК.
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Активісти вважають, що цей скандальний суд необхідно ліквідувати, адже він ухвалює забагато неправомірних рішень.
Акція протесту біля ОАСК / Скриншот
ОАСК скасував перейменування проспекту Бандери у Києві: деталі
11 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов громадської спілки "Громадський контроль та порядок" та визнав рішення Київради про перейменування декількох топонімів у столиці незаконним.
Про які перейменування у Києві йдеться:
- вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;
- вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;
- вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулка Кутузова на провулок Євгена Гуцала;
- проспекту Московського на проспект Степана Бандери.
В КМДА одразу заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді, оскільки воно є абсолютно необґрунтованим.
Юристи, зокрема, підкреслюють, що позивачі переконані, що перейменування не підпадають під дію закону про декомунізацію. Але Київрада має право перейменовувати будь-яку вулицю чи проспект за загальними правилами.
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