У Києві активісти 12 лютого протестують через скасування Окружним адмінсудом перейменування проспекту Бандери й повернення йому колишньої назви – "Московський". Крім того, учасники акції вимагають взагалі ліквідувати цей суд.

Протестувальники принесли до стін суду плакат з написом – "Який нах*й Московський?" та "дошку пошани" суддів, які працюють в ОАСК.

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Активісти вважають, що цей скандальний суд необхідно ліквідувати, адже він ухвалює забагато неправомірних рішень.

Акція протесту біля ОАСК / Скриншот

ОАСК скасував перейменування проспекту Бандери у Києві: деталі

11 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов громадської спілки "Громадський контроль та порядок" та визнав рішення Київради про перейменування декількох топонімів у столиці незаконним.

Про які перейменування у Києві йдеться:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулка Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

В КМДА одразу заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді, оскільки воно є абсолютно необґрунтованим.

Юристи, зокрема, підкреслюють, що позивачі переконані, що перейменування не підпадають під дію закону про декомунізацію. Але Київрада має право перейменовувати будь-яку вулицю чи проспект за загальними правилами.