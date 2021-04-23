У Києві обиратимуть перевізників, чиї маршрутки обслуговуватимуть пасажирів

Київські посадовці збираються оголосити конкурс серед компаній-перевізників. Оскільки договори між КМДА та деякими фірмами незабаром втратять свою силу.

За словами заступника мера Костянтина Усова, проведення конкурсу та визначення перевізників із новими умовами для пасажирських перевезень мають підвищити якість послуг. Про це посадовець заявив під час наради з представниками профільних фірм.

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Для покращення послуг перевезення пасажирів у КМДА збираються найближчим часом оголосити конкурс із визначення компаній для робіт маршруток.

З порушниками договорів не укладатимуть

Посадовець наголосив, що з тими компаніями, які вже займалися обслуговуванням столичних пасажирів, та порушували умови перевезень, дії договорів не продовжуватимуть.

При цьому чиновник пообіцяв для переможців проведення систематичних перевірок.

Ми усвідомлюємо, як вам зараз непросто. Ми відкриті до діалогу, і одна з наших головних задач – прозорість та рівність умов для кожного, однаковий доступ до будь-якої інформації та чітке розуміння критеріїв контролю якості пасажирських перевезень,

– підкреслив Усов.

Крім того, як зазначив заступник мера, у КМДА хочуть оптимізувати приміські автобусні маршрути, щоб уникнути дублювання їх з міськими.