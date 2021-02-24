У Києві проведуть ревізію госпітальних баз та лікарень, аби столиця уникла помаранчевої зони

Щоб за формальними ознаками Київ не потрапив у зону посилених карантинних обмежень, чиновники планують перерахувати кількість ліжко-місць у лікарнях.

Про це в ефірі одного з каналів повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

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За словами чиновника, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у місті зростає. Невпинно почала зростати й кількість людей, які потребують госпіталізації.

Залишитись у жовтій чи зеленій зонах

Як зазначив Рубан, представники міської влади хочуть підготуватися до того, щоб місто якомога довше не потрапляло під показники помаранчевої та червоної зони карантину.

При цьому робити це хочуть здебільшого не за рахунок посиленнями обмежень заради зменшення кількості інфікованих, а за допомогою збільшення ліжко-місць, які можуть приймати хворих.

Втім, проводити профілактично-емідеміологічні заходи у столиці також планують. Однак Рубан не розповів, які саме заходи хочуть додатково впроваджувати у Києві.

З 24 лютого, після фактичної відсутності карантинних обмежень, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Триватиме карантин щонайменше до 30 квітня.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу