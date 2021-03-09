У Києві пройшла щорічна акція солідарності з окупованим Кримом: фото, відео
У парку імені Тараса Шевченка в Києві 9 березня провели традиційну щорічну акцію солідарності з тимчасово окупованим Кримом. Підтримати жителів півострова прийшли звільнені політв'язні, кримські журналісти та громадські діячі.
Джерело:телеграм PavlovskyNews
Учасники заходу заявляють, що день народження Тараса Шевченка у 2014 році для жителів Криму став одним з головних днів боротьби проти російської окупації.
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Акція солідарності з окупованим Кримом у Києві
7 років тому багато кримчан у різних містах півострова вийшли до пам'ятників Шевченку на знак спротиву окупації,
– нагадали активісти.
Того дня викрали організаторів руху "Євромайдану-Крим" Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. А 9 березня 2015 року затримали активістів Вельдара Шукурджиєва, Олександра Кравченка та тих, хто не побоявся вийти з українським прапорами.
Під час акції зі словами підтримки до кримчан звернулися звільнені політв'язні, кримські журналісти та громадські діячі, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів влади, правозахисники.
Крім того, охочі мали можливість підписати листівки, які відвезуть на КПВВ на адмінмежі з півостровом, а також записати відеозвернення до жителів окупованих територій.
Що відомо про окупацію Криму
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
- Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Жодна цивілізована країна не визнала його результати.
- Відтоді окупанти продовжують на території півострова свою репресивну політику: ув'язнюють проукраїнських активістів, проводять обшуки, залякують та убивають кримських татар.
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