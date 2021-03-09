У Києві пройшла щорічна акція солідарності з окупованим Кримом: фото, відео

У парку імені Тараса Шевченка в Києві 9 березня провели традиційну щорічну акцію солідарності з тимчасово окупованим Кримом. Підтримати жителів півострова прийшли звільнені політв'язні, кримські журналісти та громадські діячі.

Учасники заходу заявляють, що день народження Тараса Шевченка у 2014 році для жителів Криму став одним з головних днів боротьби проти російської окупації.

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Акція солідарності з окупованим Кримом у Києві

7 років тому багато кримчан у різних містах півострова вийшли до пам'ятників Шевченку на знак спротиву окупації,

– нагадали активісти.

Того дня викрали організаторів руху "Євромайдану-Крим" Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. А 9 березня 2015 року затримали активістів Вельдара Шукурджиєва, Олександра Кравченка та тих, хто не побоявся вийти з українським прапорами.

Під час акції зі словами підтримки до кримчан звернулися звільнені політв'язні, кримські журналісти та громадські діячі, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів влади, правозахисники.

Крім того, охочі мали можливість підписати листівки, які відвезуть на КПВВ на адмінмежі з півостровом, а також записати відеозвернення до жителів окупованих територій.

Що відомо про окупацію Криму