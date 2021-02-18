У Києві пройшла хода пам'яті на честь героїв Небесної Сотні: фото, відео

У столиці 18 лютого пройшла хода пам'яті Героїв Небесної Сотні. Кияни вшанували загиблих учасників Революції Гідності, у Михайлівському монастирі відслужили панахиду.

Люди зібралися на Михайлівській площі, а завершили ходу, поклавши квіти та запаливши лампадки на Алеї Небесної Сотні.

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Пам'ятна хода у Києві

У телеграм-каналі PavlovskyNews повідомили, що активісти пройшли маршрутом: вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – Фортечний провулок – Інститутська – Алея Героїв Небесної Сотні.

Люди вшанували подвиг Небесної Сотні та всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України.

Укрінформ повідомляє, що до ходи в столиці долучилися декілька білорусів, які прийшли вшанувати пам'ять свого земляка Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року.

Учасники акцій вигукували "Слава Україні – Героям Слава", "Живе Білорусь".

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Поминальна літургія у Михайлівському монастирі

Крім того, священники Православної церкви України відслужили в Михайлівському Золотоверхому монастирі панахиду за загиблими учасниками Революції Гідності.

Насельник Михайлівського Золотоверхого монастиря архімандрит Лаврентій зазначив, що українці не можуть дозволити собі забути Революцію Гідності та подвиг Героїв Небесної Сотні, адже загиблі пожертвували життям заради нашої свободи.

Тепер нам треба жити та трудитися так, щоб їхня жертва не була даремною. Зробити все, щоб ці події не просто залишилися статистичною згадкою в історії, а щоб справді докорінно змінили майбутнє держави,

– сказав архімандрит Лаврентій.

Нагадаємо, 18 – 21 лютого в Україні вшановують пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Тоді внаслідок протистояння між силовиками Віктора Януковича та активістами Євромайдану загинули 82 людини, ще понад 600 – постраждали.



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу