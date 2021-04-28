У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

У центрі Києва відбувся культурний захід, який дуже не сподобався проросійським діячам та агентурі країни-агресора. Вулицями міста крокували представники націоналістичного руху, які святкували річницю створення дивізії "Галичина".

У заході взяли участь кілька сотень патріотів. Організаторами його були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14. За порядком під час ходи слідкувало чимало поліцейських.

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Загалом марш пройшов без якихось порушень. Лише один раз учасники колони помітили провокатора, якого швидко заспокоїли представники поліції діалогу.

Образили Бужанського

На початку маршу вишиванок представники націоналістичного руху вишикувались на Арсенальній площі. Потім колона пройшла до Майдану Незалежності.

Під час заходу правоохоронці частково обмежували рух автівок на вулицях:

Грушевського;

Інститутській;

Кріпосному провулку.

Поліцейські пильно слідкували, щоб ніхто з учасників не використовував заборонену символіку, однак жодних провокативних дій з боку націоналістів не було. Правоохоронцям довелося лише відвести одного чоловіка приблизно 50 років, який вигукував щось про "зібрання нацистів".

Дивіться відео появи провокатора під час маршу вишиванок у Києві:

Під час ходи біля Верховної Ради патріоти пригадали нардепа з проросійськими поглядами від "Слуги народу" Максима Бужанського. На честь нього лунала фраза "Бужанський – пес радянський".

Дивіться відео згадки нардепа Бужанського націоналістами у Києві:

Нардеп на цей захід відреагував фактично миттєво, назвавши у фейсбуці учасників маршу "фашистами".

Своє ставлення до події висловила й колега Бужанського з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська. У телеграмі вона зазначила, що "у Києві стало небезпечно".

Це загрозлива подія, до якої має бути прикута увага і Офісу Президента, і парламенту. Засуджую дозвіл адміністрації Києва та мера Кличка на цей "захід",

– підкреслила нардеп.