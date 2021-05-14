Затримали у Білій Церкві: у Києві психічно хворий син вбив та розчленував матір – відео

Поліцейські Київської області розкрили жахливий злочин, який стався днями у столиці. Слідчі кажуть, що до вбивства 64-річної киянки може бути причетним її 39-річний син.

Як стверджують у Департаменті карного розшуку поліції України, вбивство сталося вночі 13 травня у Подільському районі Києва. Самого зловмисника затримали 14 травня у Білій Церкві. Він хотів сховатися від слідства.

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Підозрюваного у скоєнні злочину можуть не посадити до тюрми. Оскільки він має психічні розлади.

Голову та ноги заховав у лісі

Вбивство сталося в будинку на проспекті Правди, 38. Слідчі, які працювали на місці події, з'ясували, що до загибелі киянки може бути причетний її син.

Правоохоронці з'ясували, що родич померлої жінки міг поїхати до Білої Церкви. Там його й затримали.

Поліцейським чоловік пояснив, що матір постійно над ним знущалася. Через це він нібито й позбавив її життя.

Зловмисник зізнався у скоєному та розповів, що під час сімейного конфлікту він почав душити жінку. Потім він розбив їй голову цеглиною та молотком.

Після скоєння злочину чоловік розчленував тіло. Частину він залишив у квартирі, а ноги та голову сховав у лісі. Цінні речі з квартири зловмисник забрав із собою. Їх він здав до ломбарду.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство. Якщо суд визнає затриманого винним та осудним, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Дивіться відео зізнання 39-річного чоловіка у вбивстві рідної матері: