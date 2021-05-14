Затримали у Білій Церкві: у Києві психічно хворий син вбив та розчленував матір – відео

Поліцейські Київської області розкрили жахливий злочин, який стався днями у столиці. Слідчі кажуть, що до вбивства 64-річної киянки може бути причетним її 39-річний син.
Як стверджують у Департаменті карного розшуку поліції України, вбивство сталося вночі 13 травня у Подільському районі Києва. Самого зловмисника затримали 14 травня у Білій Церкві. Він хотів сховатися від слідства.
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Підозрюваного у скоєнні злочину можуть не посадити до тюрми. Оскільки він має психічні розлади.
Голову та ноги заховав у лісі
- Вбивство сталося в будинку на проспекті Правди, 38. Слідчі, які працювали на місці події, з'ясували, що до загибелі киянки може бути причетний її син.
- Правоохоронці з'ясували, що родич померлої жінки міг поїхати до Білої Церкви. Там його й затримали.
- Поліцейським чоловік пояснив, що матір постійно над ним знущалася. Через це він нібито й позбавив її життя.
- Зловмисник зізнався у скоєному та розповів, що під час сімейного конфлікту він почав душити жінку. Потім він розбив їй голову цеглиною та молотком.
Після скоєння злочину чоловік розчленував тіло. Частину він залишив у квартирі, а ноги та голову сховав у лісі. Цінні речі з квартири зловмисник забрав із собою. Їх він здав до ломбарду.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство. Якщо суд визнає затриманого винним та осудним, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.
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