У Києві в ніч на 29 грудня сталась доволі дивне викрадення авто – власник Skoda, залишив у салоні дівчину, з якою напередодні познайомився в інтернеті, а сам пішов в магазин. Повернувшись він не знайшов ні машини, ні дівчини.

Жертва викрадення сам залишив ключі у машині, а його "супутниця", до того ж була п’яна. Про доволі курйозне викрадення повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Коли її зупинили поліціянти, виявилось, що у дівчини й прав немає, а пояснила вона все доволі просто – хотіла подивитись на новорічну ялинку на Подолі

Таку поведінку власник авто, ймовірно, розцінив як невдалий жарт й не став писати заяву у поліцію, а лише забрав своє авто.

До речі, по дорозі дівчина ще й друга посадила у машину – він, напевно, теж дуже хотів побачити ялинку.

Правоохоронці вручили викрадачці адмінпротоколи – за водіння без прав й у нетверезому вигляді.