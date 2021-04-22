У Києві п’яний чоловік викрав ЗІЛ й сказав, що винен у цьому Путін

У Києві 21 квітня п’яний чоловік викрав ЗІЛ зі стоянки біля супермаркету. Коли його затримали, то викрадач спробував списати все на Путіна.

"Це підстава. Я доктор. Я за кермом не був, я поруч сидів. Я знаю причину. Це Путін винен!" – кричав затриманий. Втім, коли він таки заспокоївся, то пояснив, що просто хотів покататися.

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Був босий

Де саме відбулось викрадення ЗІЛу не повідомляється, але патрульні догнали неординарного крадія на вулиці Братиславській. Він був босий й у спільноті "Київ Оперативний" стверджують, що й п’яний.

У Києві п’яний чоловік викрав ЗІЛ й сказав: дивіться відео

Звіт поліції

У звіті поліції зазначається, що інцидент трапився приблизно о 13:00.

За допомогою камер "Безпечне місто" та GPS трекера, встановленого в автомобілі, поліцейським вдалось швидко прослідкувати рух автомобіля,

– йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з інспекторами чоловік пояснив, що просто взяв авто для того, щоб з'їздити у справах.