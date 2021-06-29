Правоохоронці миттєво відреагували на інцидент, та поплили до потерпілого, аби врятувати йому життя. Поліцейські кинули чоловіку рятувальний круг та витягли його з річки.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Випив зайвого

Пасажир екскурсійного теплохода випав з нього неподалік від моста Патона. У цей час неподалік від транспортного засобу перебували поліцейські, які стали свідками події.

Врятувавши потерпілого, правоохоронці з'ясували, що він був напідпитку. Він не втримався під час руху та впав.

Хочу наголосити усім киянам та гостям столиці, щоб поводили себе відповідально під час відпочинку на воді, не вживали алкоголь, не пірнали у незнайомих зонах та не запливали за буї, адже це може призвести до травмування та летальних випадків,

– зазначив інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту Київ Олександр Оболонський.

Дивіться відео рятування чоловіка, який впав у Дніпро з теплохода:

З початку 2021 року поліцейські зафіксували 42 летальних випадки на воді. Ще 26 осіб, які тонули, правоохоронці врятували.