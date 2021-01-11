Сімейна драма у Києві закінчилась ув’язненням п’яного вітчима, який влаштував дебош та погрожував дівчинці та її матері розправою. Дитина викликала поліцію, але навіть правоохоронцям не вдалося вгамувати чоловіка – довелося застосувати силу.

Під час затримання негідник зламав патрульному поліціянту зап’ястя. Проте дебошира все-таки пов’язали й доставили у СІЗО. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

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Як з’ясувалось, 30-річний чоловік рецидивіст. Він вже сидів у тюрмі за вбивство, а також неодноразово притягувався до відповідальності за сімейне насилля. А родом він із Запорізької області.

Ймовірно, що нападник знову повернеться у місця позбавлення волі. Чоловіку загрожує тюремний строк до 5 років.

Затриманий чоловік / Фото Нацполіції

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що 8 січня на Закарпатті вітчим побив до смерті двох дітей – 9-річну дівчинку, 2-річного хлопчика та наніс тяжкі ушкодження їх матері. Як стверджують слідчі, на момент скоєння злочину чоловік перебував під впливом алкоголю.