Це трапилося вночі 28 травня. Затриманий 21-річний водій виявився працівник станції технічного обслуговування.
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- Тест на вміст алкоголю виявив у крові хлопця 1,91 проміле.
- Він розповів, що коли напився, вирішив поїхати до знайомих.
- Саме тому взяв автомобіль, який належить клієнту.
- Патрульні склали на нього протокол за водіння в стані сп'яніння.
- Також вони викликали слідчих, щоб вони дали правову оцінку решті дій молодого чоловіка.
- Наразі невідомо, яке покарання йому загрожує за викрадення авто.
Авто, яке вкрав механік СТО / Фото Патрульної поліції Києва