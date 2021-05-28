Це трапилося вночі 28 травня. Затриманий 21-річний водій виявився працівник станції технічного обслуговування.

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  • Тест на вміст алкоголю виявив у крові хлопця 1,91 проміле.
  • Він розповів, що коли напився, вирішив поїхати до знайомих.
  • Саме тому взяв автомобіль, який належить клієнту.
  • Патрульні склали на нього протокол за водіння в стані сп'яніння.
  • Також вони викликали слідчих, щоб вони дали правову оцінку решті дій молодого чоловіка.
  • Наразі невідомо, яке покарання йому загрожує за викрадення авто. 

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Авто, яке вкрав механік СТО / Фото Патрульної поліції Києва