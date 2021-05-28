У Києві п'яний механік СТО вкрав авто клієнта й попав у ДТП – фото

У Києві посеред ночі Peugeot в'їхав у припаркований автомобіль. Патрульні з'ясували, що за кермом був чоловік напідпитку та без права керування цим транспортом.

Це трапилося вночі 28 травня. Затриманий 21-річний водій виявився працівник станції технічного обслуговування.

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Тест на вміст алкоголю виявив у крові хлопця 1,91 проміле.

Він розповів, що коли напився, вирішив поїхати до знайомих.

Саме тому взяв автомобіль, який належить клієнту.

Патрульні склали на нього протокол за водіння в стані сп'яніння.

Також вони викликали слідчих, щоб вони дали правову оцінку решті дій молодого чоловіка.

Наразі невідомо, яке покарання йому загрожує за викрадення авто.



Авто, яке вкрав механік СТО / Фото Патрульної поліції Києва

У Києві жінка вела коня на випас вздовж дороги в одному зі спальних районів. Він ішов спокійно, допоки один з водіїв не наїхав на кількаметровий ланцюг. Тоді жінка почала кричати на водія та звинувачувати його в неуважності. Згодом оприлюднили відео конфлікту



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу